СБУ заявила про запобігання потенційних хімічних терактів у Європі

На Закарпатті затримали іноземця, який віз в Європу 10 кг російської ртуті

Спецслужба блокувала контрабанду ртуті до ЄС

Служба безпеки України ліквідувала транснаціональний канал нелегального переміщення російської ртуті до Євросоюзу. Як інформує пресслужба СБУ, зловмисники намагались незаконно переправити до ЄС майже 10 кг небезпечного товару.

«Перевіряється інформація щодо можливого використання високотоксичної речовини для вчинення терактів», – додає СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці викрили «кур’єра», який виявився мешканець однієї з європейських країн, на пункті пропуску через кордон на Закарпатті.

У іноземця вилучили партію металевої ртуті з маркуванням виробництва РФ. Речовину він перевозив у ємностях, які приховав серед особистих речей.

Виявлена у іноземця ртуть, фото: ssu.gov.ua

За кордоном зловмисник планував реалізувати продукцію «замовнику» за $600 тис. Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю підозри та обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 ККУ тривають слідчі дії.

Як відомо, ртуть – високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні і можуть спричинити смертельні випадки.

До слова, у листопаді у супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю.

Напередодні СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу.