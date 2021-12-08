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    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу

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    За попередніми даними,&nbsp;затриманим по 18 років - СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    За попередніми даними, затриманим по 18 років
    фото: ssu.gov.ua

    Юнаки начебто планували теракт на Черкащині

    Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області, пеовідомляє пресцентр СБУ.

    За даними слідства, двоє студентів місцевого коледжу через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте» поширювали дописи з фото та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

    Також, зловмисники закликали приєднуватись до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

    Вказано, що під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

    Вилучені предмети направили на експертизу. «У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб», – заявили в СБУ.

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    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу
    фото: ssu.gov.ua

    За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманим по 18 років. Можливим мотивом їхніх намірів є булінг з боку одногрупників. Наразі юнаки перебувають під наглядом батьків, питання запобіжних заходів буде вирішуватись після отримання висновків експертизи.

    До слова, нещодавно Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню народну депутатку Надію Савченко у справі про «теракт у Верховній Раді» та повернув матеріали до прокуратури.

    Теги: теракт СБУ кримінал вбивство студенти Черкащина Вконтакте булінг
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    СБУ заявила про запобігання масового розстрілу студентів коледжу