Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ

Двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування масового розстрілу одногрупників

Зловмисники погрожували масовим розстрілом студентів

Служба безпеки заявляє, що в одному з коледжів у Черкаській області готувався теракт. Пресцентр СБУ повідомляє, що службовці викрили двох студентів, які погрожували вчинити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

«Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте», – повідомляє СБУ. – За даними слідства встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників».

«Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками», йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили:

два пістолети,

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

«У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб», – повідомили у Службі.