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    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ

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    Двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування масового розстрілу одногрупників - Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування масового розстрілу одногрупників
    фото: СБУ

    Зловмисники погрожували масовим розстрілом студентів

    Служба безпеки заявляє, що в одному з коледжів у Черкаській області готувався теракт. Пресцентр СБУ повідомляє, що службовці викрили двох студентів, які погрожували вчинити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

    «Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте», – повідомляє СБУ. – За даними слідства встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників».

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    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ
    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ

    «Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками», йдеться у повідомленні.

    Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили:

    • два пістолети,
    • комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

    Вилучені предмети направлено на експертизу.

    «У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб», – повідомили у Службі.

    Теги: теракт СБУ зброя школа студенти інтернет Черкащина Вконтакте
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    Студенти на Черкащині готували теракт у коледжі – СБУ