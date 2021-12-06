СБУ шукає свідків злочинів головного ката «Ізоляції»

Слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника

Служба безпеки України продовжує розслідувати дії керівника в’язниці терористів «Ізоляція» Дениса Куліковського. Як інформує пресцентр СБУ, слідчі встановлюють потерпілих від катувань і шукають свідків.

«Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника. Тому СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці «Ізоляція», постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами:

(044) 255-50-69,

(093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)».

Як відомо, СБУ розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків так званої ДНР, який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція». Під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, у тому числі українських військових.

Напередодні бойовики оголосили в розшук заарештованого в Україні головного ката «Ізоляції».

До слова, нещодавно російська Вікіпедія намагалась видалити статтю «Ізоляция Тюрьма» через українські джерела, на які посилаються автори. Стаття досі перебуває на розгляді щодо видалення.

Також обвинувачений у справі катівні «Ізоляція» виїхав з України.

Нагадаємо, що 9 листопада у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського. Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

Згодом СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція» Дениса Куліковського, який розповів про те, як катували затриманих. Він розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за «безпекою» до грудня 2014 року, потім його призначили начальником.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував», – сказав Куліковський.

Бойовик також розповів, як підриви авто контррозвідника Олександра Хараберюша та полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова готувалися на території «Ізоляції».

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Влітку правозахисники презентували фільм про донецький концтабір «Ізоляція».

Раніше у мережу виклали фото російського концтабору в окупованому Донецьку.