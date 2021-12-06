СБУ затримала донецького бойовика зі штурмового підрозділу «Сомалі»

Затриманий надав викривальні покази щодо кадрових військових збройних сил РФ

Контррозвідники СБУ у Донецькій області повідомили про затримання бойовика незаконного збройного угруповання «Сомалі», інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу «ДНР», яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Широка Балка, Пікузи (колишнє Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя.

Відомо, що бойовик – місцевий житель, який приєднався до збройних формувань ОРДО у грудні 2018 року. Під час обшуків за місцем його перебування виявили «військовий квиток «ДНР» і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Крім того, затриманий надав викривальні покази щодо кадрових військових збройних сил РФ, що перебувають на посадах радників та керують бойовиками ОРДО.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ. Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, ватажок «ДНР» пообіцяв усім жителям окупованих територій російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків «ДНР», так званий глава «республіки» Денис Пушилін, відвідав Республіку Башкортостан, де взяв участь в урочистостях із приводу дня заснування цього регіону Росії та отримав з рук його керівника Радія Хабірова «Орден генерала Шаймуратова».

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації у Києві затримала учасника незаконних збройних формувань «ДНР», що входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

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