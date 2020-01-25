Війна за «Приватбанк». Нацбанк витратив на суди з Коломойським вже мільярд



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На сьогодні у справі Приватбанку відбувається понад 600 судів різного рівня, - Данилишин

Голова Ради НБУ закликає сторони конфлікту до конструктивного діалогу

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що на сьогодні протистояння держави, як нинішнього власника ПриватБанку і бізнесмена Ігоря Коломойського, як колишнього власника «зводиться тільки до зростання судових витрат». Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Тільки НБУ за ці роки вже витратив майже мільярд гривень на судові тяжби в інстанціях різних рівнів у справі «Привату», - наголосив голова Ради НБУ.

За словами Данилишина, на сьогодні у справі Приватбанку відбувається понад 600 судів різного рівня. «А всі ці кошти могли б надійти до бюджету», - говорить голова Ради Нацбанку.

За словами економіста, олігарх Ігор Коломойський має шанс повернути собі Приватбанк. «Шанс є завжди у всіх», - говорить Данилишин, проте він у цій ситуації поділяє позицію президента Володимира Зеленського, що «в кожній справі потрібно захищати інтереси держави Україна, кожного українця». «Це питання або судових рішень, або інших процедур: все залежить від того, що Коломойський запропонує державі і яку тактику виберуть теперішні власники банку. Це питання ділових конструктивних переговорів колишніх і теперішніх власників, я закликаю до конструктивного діалогу», - підкреслив голова Ради НБУ.

Голова ради НБУ спрогнозував строки приватизації Приватбанку. Він вважає, що це може трапитися після завершення судових процесів. «Думаю, якщо одна із сторін не ініціює мирову угоду, то потрібно три-п’ять років, може, більше», - зазначив Данилишин.

Як повідомлялося, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.

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