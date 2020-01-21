  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шахраї намагаються продати за £1 млн свіжі фото важкохворого Міхаеля Шумахера

    • Розсилка
    Міхаель Шумахер - Шахраї намагаються продати за £1 млн свіжі фото важкохворого Міхаеля Шумахера
    Міхаель Шумахер

    В кінці 2013 року Міхаель, відпочиваючи на гірськолижному курорті, отримав важку черепно-мозкову травму

    Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера, звернулася в поліцію, повідомляє Mirror. За інформацією британського видання, жінка зважилася на такий крок, через те що невідомі люди намагаються продати свіжі фотографії її чоловіка £1 млн.

    Передбачається, що мова йде про фотографії, зроблені в женевському будинку подружжя Шумахерів, де легендарний пілот проходить реабілітацію.

    Нагадаємо, в кінці 2013 року Міхаель, відпочиваючи на гірськолижному курорті, отримав важку черепно-мозкову травму.

    З тих пір інформація про його стан здоров'я надходить вкрай рідко. Сім'я Шумахера воліє зберігати все в таємниці, підкреслюючи, що у Міхаеля є право на приватне життя.

    Нагадаємо, 3 січня Міхаелю виповнився 51 рік.

    Формула-1 Міхаель Шумахер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ