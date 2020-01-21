Шахраї намагаються продати за £1 млн свіжі фото важкохворого Міхаеля Шумахера



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Міхаель Шумахер

В кінці 2013 року Міхаель, відпочиваючи на гірськолижному курорті, отримав важку черепно-мозкову травму

Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера, звернулася в поліцію, повідомляє Mirror. За інформацією британського видання, жінка зважилася на такий крок, через те що невідомі люди намагаються продати свіжі фотографії її чоловіка £1 млн.

Передбачається, що мова йде про фотографії, зроблені в женевському будинку подружжя Шумахерів, де легендарний пілот проходить реабілітацію.

Нагадаємо, в кінці 2013 року Міхаель, відпочиваючи на гірськолижному курорті, отримав важку черепно-мозкову травму.

З тих пір інформація про його стан здоров'я надходить вкрай рідко. Сім'я Шумахера воліє зберігати все в таємниці, підкреслюючи, що у Міхаеля є право на приватне життя.

Нагадаємо, 3 січня Міхаелю виповнився 51 рік.