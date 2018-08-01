Трамп закликав припинити розслідування про втручання Росії у вибори



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Дональд Трамп

Трамп звинуватив спеціального прокурора, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів

Президент США Дональд Трамп закликав припинити розслідування про втручання Росії у президентські вибори у 2016 році.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Це жахлива ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнз повинен зупинити це сфабриковане «полювання на відьом» прямо зараз, до того, як воно продовжить ганьбити нашу країну ще більше», – написав Трамп.

Він звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 серпня 2018 р.

Це не перша заява президента США, в якій він висловлює невдоволення роботою спецпрокурора, а також ФБР, яке розслідувало «змову з Росією» до призначення Мюллера. Схожим чином він висловлювався на їхню адресу 16 липня в Гельсінкі після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Тоді Трамп назвав розслідування «катастрофою», яка роз'єднує країну.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року. Трамп, зокрема, вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером.

Нагадаємо, декілька днів тому Трамп заявив, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії