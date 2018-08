Трамп закликав припинити розслідування про втручання Росії у вибори

Трамп звинуватив спеціального прокурора, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів

Президент США Дональд Трамп закликав припинити розслідування про втручання Росії у президентські вибори у 2016 році.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Це жахлива ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнз повинен зупинити це сфабриковане «полювання на відьом» прямо зараз, до того, як воно продовжить ганьбити нашу країну ще більше», – написав Трамп.

Він звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!