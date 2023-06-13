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Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: затримано російського агента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: затримано російського агента
Ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ
фото: СБУ

Чоловік отримував від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. За вказівкою ФСБ він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт», – йдеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання чоловік отримував від свого куратора з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта.

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім «Геральт». У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Telegram-каналів.

Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: затримано російського агента фото 1
Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: затримано російського агента фото 2

Для виконання завдань ФСБ зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: СБУ війна ЗСУ контрнаступ

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