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Обігрівав казарми рашистів: СБУ затримала очільника філії «Донбасгаза ДНР»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обігрівав казарми рашистів: СБУ затримала очільника філії «Донбасгаза ДНР»
Зрадник повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів
фото: пресслужба СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину

Служба безпеки викрила колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили керівником створеної агресором місцевої «філії Донбасгаза ДНР».

Після «призначення», він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були «розквартировані» окупаційні угруповання РФ.

При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів. Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідомлялося, що суд ув’язнив бойовика «ДНР», який грабував будинки у Каховці.

Теги: СБУ «ДНР» розслідування звільнення

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