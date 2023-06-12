Полонений ФСБшник розповів СБУ, як діють загороджувальні загони окупантів (відео)

Основним завданням загороджувальних загонів окупантів є ліквідація тих росіян, які намагаються втекти з поля бою

У полон до воїнів ЗСУ потрапив співробітник Федеральної служби безпеки Росії, який був на другій лінії оборони та розстрілював російських окупантів, які відступали з передової. Він розповів, як функціонують загороджувальні загони в окупаційній армії. Про це повідомляє СБУ.

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На допиті ФСБшник розповів, що він був на другій лінії оборони. Його завданням була ліквідація зеків-окупантів, які втікали з передової.

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«Стояли на другій лінії і не давали відступати «штурму Z». Наказ був при їхньому відступі бити на поразку», – сказав він.

Також до полону потрапив зек-окупант, який вирішив здатися до полону, щоб його не вбили свої ж. Він розповів, що відвезли на позицію та наказали не відступати, оскільки тоді його ліквідують загороджувальні загони.

СБУ перехопила розмову, в якій йшлось про те, що військовим окупаційної армії дозволили розстрілювати дезертирів.

«Тримаємо намертво оборону: усі кулеметники, гранатометники... мінометів треба навезти. «Мавики» всі в повітря підняти. Як прийняв? «Z» ти повністю задієш, у твоєму розпорядженні. У них кроку назад узагалі немає, тільки вперед. Якщо що, дозволено «обнуляти» тобі. Під мою відповідальність», – йдеться у перехопленій розмові.

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Нагадаємо, що командир Росгвардії РФ на окупованій частині Запорізької області знущався над українськими полоненими. За даними слідства, один з полонених відповів окупанту українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім окупант здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.