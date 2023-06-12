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Полонений ФСБшник розповів СБУ, як діють загороджувальні загони окупантів (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Полонений ФСБшник розповів СБУ, як діють загороджувальні загони окупантів (відео)
Співробітник ФСБ потрапив до полону та розповів про загороджувальні загони
скріншот з відео

Основним завданням загороджувальних загонів окупантів є ліквідація тих росіян, які намагаються втекти з поля бою

У полон до воїнів ЗСУ потрапив співробітник Федеральної служби безпеки Росії, який був на другій лінії оборони та розстрілював російських окупантів, які відступали з передової. Він розповів, як функціонують загороджувальні загони в окупаційній армії. Про це повідомляє СБУ. 

На допиті ФСБшник розповів, що він був на другій лінії оборони. Його завданням була ліквідація зеків-окупантів, які втікали з передової. 

«Стояли на другій лінії і не давали відступати «штурму Z». Наказ був при їхньому відступі бити на поразку», – сказав він. 

Також до полону потрапив зек-окупант, який вирішив здатися до полону, щоб його не вбили свої ж. Він розповів, що відвезли на позицію та наказали не відступати, оскільки тоді його ліквідують загороджувальні загони. 

СБУ перехопила розмову, в якій йшлось про те, що військовим окупаційної армії дозволили розстрілювати дезертирів. 

«Тримаємо намертво оборону: усі кулеметники, гранатометники... мінометів треба навезти. «Мавики» всі в повітря підняти. Як прийняв? «Z» ти повністю задієш, у твоєму розпорядженні. У них кроку назад узагалі немає, тільки вперед. Якщо що, дозволено «обнуляти» тобі. Під мою відповідальність», – йдеться у перехопленій розмові. 

Нагадаємо, що командир Росгвардії РФ на окупованій частині Запорізької області знущався над українськими полоненими. За даними слідства, один з полонених відповів окупанту українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім окупант здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба. 

Теги: окупанти війна полон

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