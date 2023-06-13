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СБУ повідомила про підозру керівнику «Росморрічфлоту» Джіоєву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру керівнику «Росморрічфлоту» Джіоєву
СБУ повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни)
фото: пресслужба СБУ

З початку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України

У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства морського та річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) Захарія Джіоєва. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України.

Саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ «Оборонлогістика» залучалися до організації морського «трафіку» з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

Згодом, після вибуху на «Кримському мосту», Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова.

Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

Крім того, рашисти використовували поромні «маршрути» для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. 

Теги: Міноборони чиновник боєприпаси рашисти фронт СБУ

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