У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)

Окрім копів на місце події довелось також викликати рятувальників ДСНС

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який приревнував колишню дружину до її співмешканця і помстився тому спаливши автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія трапилась у Святошинському районі, до поліції надійшов виклик, в якому повідомлялось про палаюче «Ауді» посеред двору житлового масиву. Окрім копів на місце події довелось також викликати рятувальників ДСНС.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, по прибуттю за вищевказаною адресою рятувальники загасили полум’я, а правоохоронці провели огляд місця події, вивчили записи з камер відеоспостереження та встановили, що загорання відбулося у результаті підпалу:

«Ми відпрацьовували різні версії скоєного. Від заявника ми дізнались про те, що до злочину може бути причетний колишній чоловік його подруги. Коли інформація знайшла своє підтвердження, зловмисника того ж вечора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1970 року народження. У ході невідкладного обшуку у дворі будинку фігуранта ми виявили пляшку, ймовірно з-під бензину, яку вилучили та направили на експертизу. Затриманий у скоєному зізнався та розповів, що вчинив даний злочин через ревнощі до колишньої дружини», – повідомив він.

Нагадаємо, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка. Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

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