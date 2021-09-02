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    У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)

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    У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)
    Фото: пресслужба поліції

    Окрім копів на місце події довелось також викликати рятувальників ДСНС

    Столичні поліцейські затримали чоловіка, який приревнував колишню дружину до її співмешканця і помстився тому спаливши автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Подія трапилась у Святошинському районі, до поліції надійшов виклик, в якому повідомлялось про палаюче «Ауді» посеред двору житлового масиву. Окрім копів на місце події довелось також викликати рятувальників ДСНС.

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    У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)
    У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)
    У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)

    Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, по прибуттю за вищевказаною адресою рятувальники загасили полум’я, а правоохоронці провели огляд місця події, вивчили записи з камер відеоспостереження та встановили, що загорання відбулося у результаті підпалу:

    «Ми відпрацьовували різні версії скоєного. Від заявника ми дізнались про те, що до злочину може бути причетний колишній чоловік його подруги. Коли інформація знайшла своє підтвердження, зловмисника того ж вечора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1970 року народження. У ході невідкладного обшуку у дворі будинку фігуранта ми виявили пляшку, ймовірно з-під бензину, яку вилучили та направили на експертизу. Затриманий у скоєному зізнався та розповів, що вчинив даний злочин через ревнощі до колишньої дружини», – повідомив він.

    Нагадаємо, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка. Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

    У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

    Теги: ДСНС автомобіль рятувальники Троєщина поліція жінка чоловік
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    У столиці ревнивець спалив чуже авто (фото)