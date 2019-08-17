Розгляд справи Гримчака через помилку перенесли на 17 серпня



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Ухвала про виправлення помилок набере чинності тільки після апеляційного оскарження

Розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.

Про це повідомила адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, суддя Наталя Лямзіна переплутала по-батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

«Стосовно виправлення помилки призначили до розгляду на завтра (17 серпня - ред) на 10.00», — написала Матяш.

«Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме відносно Михайловича. Тому суд не може внести зміни в свою ухвалу, коли не виправлене клопотання... Ухвала про виправлення помилок набере чинності тільки після апеляційного оскарження», — пояснила адвокат.

Вона додала, що на її думку «Гримчака швидше за все будуть перезатримувати».

Як відомо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.