«З цієї хвилини – нульова толерантність до корупції». Санду відвідала перше засідання парламенту Молдови

Мая Санду наголосила, що парламент Молдови повинен приймати закони, які допомогли б боротися із корупцією, парламент має стояти на стражі закону

Президентка заявила, що реформа прокуратури та судів у Молдові мають розпочатися невідкладно

Президентка Республіки Молдова Мая Санду зазначила, що першочерговими кроками новообраного парламенту має бути прийняття законів та рішень, направлених на боротьбу з корупцією. Про це лідерка республіки сказала під час першого урочистого засідання новообраного парламенту, передає кореспондент «Главкому».

«З цієї хвилини розпочинається нульова толерантність до корупції на всіх рівня. Парламент повинен приймати закони, які допомогли б боротися із корупцією, парламент має стояти на стражі закону. Реформа прокуратури та судів повинна розпочатися невідкладно», – сказала Санду.

Санду також нагадала депутатам про основні виклики, які стоять перед Молдовою: наслідки пандемії, високий рівень бідності та міграції молодих людей, що має негативні наслідки для молдовської економіки.

«У цьому році Молдова відзначає 30 років і через 30 років прийшов час збудувати країну для громадян і це реальний час для революції, для зміни політиків, очищення інституції задля інтересів суспільства», – додала вона.

Нагадаємо, що 11 липня у Молдові пройшли дострокові парламентські вибори після того, як після приходу до влади президентки Маї Санду парламент був розпущений.

Пропрезидентська партія «Дія та солідарність» здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата. Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія «Шор» – шість мандатів.

Як повідомляв «Главком» у п’ятницю, 23 липня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати виборів та затвердив мандати обранців.