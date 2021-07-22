«Вагнергейт». Суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського

Заяву до ДБР подала група осіб, серед яких ексдепутат Андрій Тетерук.

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої державної зради з боку президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера». Про це повідомляє «Суспільне».

Відповідну заяву до ДБР подала група осіб, серед яких ексдепутат Андрій Тетерук. Оскільки правоохоронці не почали досудове розслідування, заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР та вимогою змусити відомство його почати.

«Ми будемо розглядати скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, яка полягає в тому, що в порядку, передбаченому статтею 214, слідчий не вніс відомості до реєстру досудових розслідувань і відповідно не розпочав розслідування», – заявив перед засіданням адвокат позивачів Ігор Волошин.

Як повідомляє видання, суд задовольнив скаргу у повному обсязі. За словами Тетерука, заяву про вчинення кримінального злочину за статтею 111 ККУ «державна зрада» суд зобов’язав зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Раніше активісти подали у ДБР заяву про «держзраду» Зеленського.

Також «ЄС», «Голос» і «Батьківщина» зареєстрували проєкт постанови про включення справи «вагнерівців» у ТСК.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар‘єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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