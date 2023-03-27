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Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження судового вироку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження судового вироку
фото ілюстративне

Суд виніс вирок ґвалтівникам – п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном два роки

Прокуратура оскаржуватиме вирок у справі щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

«Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили», – йдеться в повідомленні.

Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

Нагадаємо, на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Розголос ця справа отримала тільки днями, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном два роки. Замість компенсації у розмірі 450 тисяч гривень, на якій наполягала постраждала, суд спершу стягнув з трьох ґвалтівників по 20 тисяч і потім призначив ще 60 тисяч. Тобто сумарно 240 тисяч.

Теги: прокуратура Закарпаття зґвалтування суд

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