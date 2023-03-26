Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті

Справу про зґвалтування трьома підлітками 14-річної дівчини на Закарпатті уже під час судового розгляду прокуратура перекваліфікувала із «Зґвалтування» на «Сексуальне насильство»

Нещодавня історія про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті викликала суспільний резонанс в Україні. Журналістка Олена Пшенична на своїй сторінці у Facebook розповіла про перебіг подій у цій непростій справі. Зокрема, за її словами, двоє з хлопців є синами секретаря сільради.

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За словами Олени, суддя Воловецького районного суду Оксана Антонівна Софілканич нібито вирішила, що зґвалтування не було, лише сексуальне насилля, а отже, чого б не дати хлопчикам два роки умовно.

«Другий день я живу з цією історією. Другий день завдяки моїй мегакрутій Roxolyana Gera ми розбираємо на атоми вирок суду та інші матеріали, які вдалося знайти по цій справі. Другий день я перечитую всі публікації місцевої преси річної давнини, які були про це кричуще зґвалтування. Так, саме зґвалтування, яке називалося від початку зґвалтуванням, виглядало як зґвалтування, описувалося всіма як зґвалтування, але дивовижним чином перестало ним бути за рік. Ставши просто «сексуальним насиллям без проникнення», – написала журналістка.

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Олена Пшенична уточнила, що у дівчинки не було адвоката. «Її законним представником була навіть не бабуся (нагадаю, саме вона виховує онуку, поки батьки на заробітках), а служба у справах дітей місцевої сільради, котра однією рукою представляла жертву в суді, а іншою писала позитивні характеристики її кривдникам, двоє з яких сини (та ну ви що, та не може такого бути) секретаря цієї ж сільради. І молодші брати сестри, що погрожувала журналістам «впливовим чоловіком», – додала журналістка.

Цікаво, як прокоментувала ситуацію директорка школи: «Та то ж на канікулах було, ми не знали». «А те, що відео зі зґвалтуванням (ушльопки все зняли, завантажили в інтернет і поширили в школі) місяць гуляло між школярами, директорку не бентежить. Потім відео директорка очевидно побачила. Тільки от чомусь це не завадило класним керівникам хлопців і шкільному психологу написати кривдникам позитивні характеристики. Мовляв, хлопці хороші, завжди були чемні, ростуть у повних родинах. До речі, всі ці позитивні характеристики у тексті вироку згадуються регулярно», – деталізувала пані Олена.

Збираючи матеріали цього звірячого знущання над дівчинкою, Олена Пшенична підкреслила: «Ця дівчинка з села Верхні Ворота, де всі всіх знають, і де мало не в кожній хаті подивилися відео з насиллям над нею. Важливо, щоби ця дівчинка знала, що вона не одна. І що ми всі тепер її мама. Та мама, яка перекусить горло кожному, хто її скривдив. А всі інші дівчатка, включно з моєю 16-річною донькою, мають побачити, що з ними так не можна. І що завжди буде колективний дорослий, який їх захистить».

Журналістка запевнила, що станом на сьогодні є всі шанси на справедливу апеляцію.

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Нагадаємо, що трьом підліткам із Закарпаття присудили умовний термін за групове зґвалтування 14-річної дівчини. Усім хлопцям суд призначив іспитовий термін на два роки та зобов’язав батьків підлітків виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди. Додамо, що суддям та слідчим закидають підкуп та непрофесійний підхід, а також толерування насильства.