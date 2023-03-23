Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Троє підлітків уникнули покарання за зґвалтування школярки. Соцмережі обурені вироком суду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Троє підлітків уникнули покарання за зґвалтування школярки. Соцмережі обурені вироком суду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Неповнолітні хлопці зґвалтували 14-річну дівчинку та знімали це на відео, яке потім розповсюдили в мережі

Трьом підліткам із Закарпаття присудили умовний термін за групове зґвалтування 14-річної дівчини. Усім хлопцям суд призначив іспитовий термін на два роки та зобов’язав батьків підлітків виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Інцидент стався ще влітку 2021 року, коли троє неповнолітніх мешканців гірського села на Закарпатті заманили свою подругу до підвалу та зґвалтували. Хлопці знімали все на відео, яке потім опублікували у соцмережах і показали однокласникам. Про зґвалтування дівчини стало відомо за три тижні після злочину, коли про інцидент дізналася бабуся школярки і викликала поліцію.

Як зазначається у вироку Воловецького райсуду, ввечері 24 серпня 2022 року троє підлітків запросили свою 14-річну подругу прийти у двір до одного з хлопців. Підлітки заманили дівчину і підвал, один з хлопців вдарив її, а потім по черзі усі троє друзів школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в інтернет і показали однокласникам.

Відомо, що до злочину причетні двоє братів та їхній товариш, на момент скоєння злочину хлопцям було 15 і 14 років. Підлітки з потерпілою дівчиною дружили, під час суду школярка сказала, що не підозрювала, що хлопці хочуть вчинити щось погане.

Під час судового засідання усі троє підлітків свою вину визнали, розкаялися та казали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. Мами хлопців у суді зазначали, що сини виховуються у хороших умовах, забезпечені усім необхідним для життя та навчання і пояснити їхню поведінку не змогли. Класні керівники підлітків та представник служби у справах дітей позитивно характеризували хлопців, казали, що скарг на їх поведінку не було та вважали, що достатнім для підлітків буде покарання, яке не передбачає ув’язнення.

Потерпіла школярка у суді розповіла, що дружила з хлопцями, пішла до підвалу добровільно, не знаючи, що вони планують робити. Про те, що сталося, дівчина нікому не розповідала, бо їй було соромно і страшно. Однокласниці дівчини у суді ствердили, що школярка зізналася їм про те, що сталося, лише після того, як вся школа побачила відео. Після події дівчина, за словами подруг, стала похмурою і замкнутою, це було травматично для неї. Поліцію уже після розголосу в селі викликала бабуся потерпілої дівчини.

Відтак суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич визнала усіх трьох підлітків винними за ч. 3 ст. 153 ККУ (групове зґвалтування), присудила їм по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом хлопцям іспитовий термін на два роки.

Дівчина просила компенсувати їй моральну шкоду в сумі 390 тис. грн, проте суд зобов’язав кожного із хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн. Крім того, підлітки мають відшкодувати по 25,6 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.

Соціальні мережі обурилися через вирок суду та вважають його несправедливим. Одночасно в коментарях додають, що хлопці є неповнолітніми, і саме тому вирок суду є відносно м'яким.

Троє підлітків уникнули покарання за зґвалтування школярки. Соцмережі обурені вироком суду фото 1

Нагадаємо, що нещодавно слідчі затримали педофіла на Харківщині. Чоловік ґвалтував неповнолітню зведену сестру. 

Раніше повідомлялося, що львівський пастир розбестив понад 140 дітей

Теги: вирок зґвалтування Закарпаття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналістика завжди була небезпечною професією
Жорстокий вирок журфакам
1 березня, 13:48
Віктор Орбан
Угорський фашизм: факти та цифри
2 березня, 15:10
Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати
Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати
23 лютого, 21:34
Двох американців заарештовано за відправку авіатехніки до РФ
Двох американців заарештовано за відправку авіатехніки до РФ
3 березня, 05:09
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт
Прославляла Путіна й Росію: мешканці Закарпаття загрожує до п'яти років за ґратами
15 березня, 22:40
Молодику повідомили про підозру за ч.3 ст.153 КК (групове зґвалтування)
«П’яні вечірки» у Києві: поліція оголосила про підозру третьому фігуранту справи
Вчора, 14:11
Чоловік сексуально використовував сестру, коли вони залишалися вдома одні
Ґвалтував неповнолітню зведену сестру. Слідчі затримали педофіла на Харківщині
Вчора, 14:42
Медійниця Золотова і Чекіна стійко трималися в суді
Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає
17 березня, 15:25
Путін із Кадаффі, який так і не відправився до Гааги, бо його вбили місцеві повстанці
Закінчить як Каддафі? Сім красномовних історій для Путіна, що отримав ордер на арешт
20 березня, 15:28

Кримінал

Троє підлітків уникнули покарання за зґвалтування школярки. Соцмережі обурені вироком суду
Троє підлітків уникнули покарання за зґвалтування школярки. Соцмережі обурені вироком суду
Чекав на захоплення Києва: прислужник монастиря УПЦ МП постане перед судом
Чекав на захоплення Києва: прислужник монастиря УПЦ МП постане перед судом
Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального
Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального
Львівський суд викликає Медведчука
Львівський суд викликає Медведчука
Директора одного з підрозділів НАН України затримано на хабарі
Директора одного з підрозділів НАН України затримано на хабарі
Суд заборонив організацію козака-колаборанта Панченка
Суд заборонив організацію козака-колаборанта Панченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
12K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7853
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
7048
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
5998
Росією шириться небезпечна хвороба: деталі
5761
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту