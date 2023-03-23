Троє підлітків уникнули покарання за зґвалтування школярки. Соцмережі обурені вироком суду

Неповнолітні хлопці зґвалтували 14-річну дівчинку та знімали це на відео, яке потім розповсюдили в мережі

Трьом підліткам із Закарпаття присудили умовний термін за групове зґвалтування 14-річної дівчини. Усім хлопцям суд призначив іспитовий термін на два роки та зобов’язав батьків підлітків виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Інцидент стався ще влітку 2021 року, коли троє неповнолітніх мешканців гірського села на Закарпатті заманили свою подругу до підвалу та зґвалтували. Хлопці знімали все на відео, яке потім опублікували у соцмережах і показали однокласникам. Про зґвалтування дівчини стало відомо за три тижні після злочину, коли про інцидент дізналася бабуся школярки і викликала поліцію.

Як зазначається у вироку Воловецького райсуду, ввечері 24 серпня 2022 року троє підлітків запросили свою 14-річну подругу прийти у двір до одного з хлопців. Підлітки заманили дівчину і підвал, один з хлопців вдарив її, а потім по черзі усі троє друзів школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в інтернет і показали однокласникам.

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Відомо, що до злочину причетні двоє братів та їхній товариш, на момент скоєння злочину хлопцям було 15 і 14 років. Підлітки з потерпілою дівчиною дружили, під час суду школярка сказала, що не підозрювала, що хлопці хочуть вчинити щось погане.

Під час судового засідання усі троє підлітків свою вину визнали, розкаялися та казали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. Мами хлопців у суді зазначали, що сини виховуються у хороших умовах, забезпечені усім необхідним для життя та навчання і пояснити їхню поведінку не змогли. Класні керівники підлітків та представник служби у справах дітей позитивно характеризували хлопців, казали, що скарг на їх поведінку не було та вважали, що достатнім для підлітків буде покарання, яке не передбачає ув’язнення.

Потерпіла школярка у суді розповіла, що дружила з хлопцями, пішла до підвалу добровільно, не знаючи, що вони планують робити. Про те, що сталося, дівчина нікому не розповідала, бо їй було соромно і страшно. Однокласниці дівчини у суді ствердили, що школярка зізналася їм про те, що сталося, лише після того, як вся школа побачила відео. Після події дівчина, за словами подруг, стала похмурою і замкнутою, це було травматично для неї. Поліцію уже після розголосу в селі викликала бабуся потерпілої дівчини.

Відтак суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич визнала усіх трьох підлітків винними за ч. 3 ст. 153 ККУ (групове зґвалтування), присудила їм по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом хлопцям іспитовий термін на два роки.

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Дівчина просила компенсувати їй моральну шкоду в сумі 390 тис. грн, проте суд зобов’язав кожного із хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн. Крім того, підлітки мають відшкодувати по 25,6 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.

Соціальні мережі обурилися через вирок суду та вважають його несправедливим. Одночасно в коментарях додають, що хлопці є неповнолітніми, і саме тому вирок суду є відносно м'яким.

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