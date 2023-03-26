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Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок
Лубінець переконаний, що є сумніви щодо «неупередженості» та професійності представлення інтересів потерпілої
фото з відкритих джерел

Права дівчини, яка пережила жахіття, під час судового процесу були грубо порушені

Історія про насильство над неповнолітньою дівчинкою на Закарпатті не залишила байдужим українське суспільство та має продовження, адже говорити про справедливий вирок для малолітніх злочинців ще зарано. Представник регіонального представництва Офіс Омбудсмена України побував у селі Верхні Ворота, де троє хлопців знущалися над дитиною. Про це йдеться на сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«Ситуація наступна: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину», – розповів деталі Лубінець.

Говорячи про покарання малолітніх злочинців, омбудсман уточнив, що суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки.

Згодом стало відомо, що права потерпілої під час судового процесу були грубо порушені. Відомо, що інтереси дівчини-підлітка в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. Ця ж сама служба захисту дітей позитивно охарактеризувала ґвалтівників.

Лубінець розповів, що з метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, сьогодні представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої. Він поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини.

Юрист окреслив важливі пункти, які дозволять пролити світло на цю справу:

  • «Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя».
  • «Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів».
  • «Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді».

Цікаво, що мати одного із хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо «неупередженості» та професійності представлення інтересів дівчинки.

Лубінець також додав, що сумнівається в професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз.

Важливо сказати й про те, що голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита заявив, що родині постраждалої буде надана вся необхідна підтримка та допомога. Він закликав батьків бути уважними до своїх дітей та своєчасно повідомляти про передумови вчинення подібних злочинів.

Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок фото 1

Додамо, що журналістка Олена Пшенична на своїй сторінці у Facebook розповіла про перебіг подій у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті.

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Теги: суд Україна злочин Закарпаття діти

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Кримінал

Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок
Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок
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