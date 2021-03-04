Справа Стерненка: поліція заперечує тиск на другого засудженого Демчука

Сергій Стерненко та Руслан Демчук засуджені на сім років

Правоохоронці повідомили, що ніяких слідчих дій з Демчуком поліцейські не проводили

Нацполіція України заявляє, що інформація адвокатів активіста Сергія Стерненка про тиск поліцейських на засудженого Руслана Демчука не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Жодних слідчих дій із чоловіком, який перебуває в Одеському слідчому ізоляторі (Демчуком, – ред), поліцейські не проводили. Тож поширена інформація є безпідставною і маніпулятивною», – йдеться у повідомленні.

У Нацполіції також заявили, що інформація про нібито пропозицію змінити запобіжний захід Демчуку в обмін на його покази проти Стерненка також не відповідає дійсності.

«Офіційно заявляємо: інформація адвокатів щодо тиску поліцейських на засудженого Руслана Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО», – наголосили у Нацполіції.

Як відомо, 3 березня юридична компанія «Міллер» заявила, що Руслану Демчуку – другому засудженому у справі про викрадення людини, у якій засудили активіста Сергія Стерненка – невстановлені особи, котрі представилися співробітниками управління поліції, пропонували дати покази проти Стерненка. Також у юридичній кампанії заявили, що Демчуку обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора.

Також адвокати вважають, що підпис потерпілого підроблений (фотофакт).

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.