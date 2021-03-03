Справа Стерненка: у Приморському райсуді Одеси призначили чергове засідання

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна

Засідання має відбутися 5 березня

Засідання по справі третього замовного нападу на Сергія Стерненка відбудеться в Приморському районному суді Одеси в п'ятницю, 5 березня, о 12:00

Про це повідомляє Depo.Одеса.

«У Приморському суді Одеси продовжиться організоване командою Зеленського шоу по переслідуванню Сергія Стерненка за те, що вижив під час третього замовного нападу. Сергій повинен брати участь у засіданні, а отже його мають доставити до зали суду з СІЗО», – повідомляється на сторінці Стерненка в мережі.

Зазначимо, Сергію Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка. Це був третій напад на активіста упродовж року.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.







