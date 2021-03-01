Після посадки Стерненка Зеленський пообіцяв усім чесний суд

Президент обіцяє провести судову реформу

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя» у Києві.

Зеленський нагадав, що провести судову реформу обіцяла кожна влада в Україні, але в результаті суди залишалися нереформованими, корумпованими та неефективними. «Ми налаштовані розірвати це замкнене коло. Чесний і справедливий суд – це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин», – сказав він.

Зеленський наголосив, що найкращі антикорупційні органи втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах.

Президент зауважив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд – це базовий принцип будь-якої демократичної держави. «Це довіра. Це відчуття захищеності та справедливості – тих речей, що, на жаль, були дефіцитом для українців довгий час», – наголосив Зеленський.

Як відомо, 1 березня в Києві розпочався Всеукраїнський форум «Україна 30. Розвиток правосуддя». Впродовж форуму представники української влади – офіс президента, уряд, народні депутати – разом з представниками міжнародної спільноти та профільних експертів обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також - проект нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації цивільного кодексу України.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. На Банковій прокоментували вирок: президент не втручається в розслідування.

У суботу, 27 лютого, пройшла всеукраїнська акція протесту з вимогою звільнення Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами. Протестувальники зокрема вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Також учасники акції дали президенту тиждень на звільнення Сергія Стерненка й анонсували початок безстрокової акції протесту 9 березня, яка відбудеться біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.