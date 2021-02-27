Акція на підтримку Стерненка в Києві завершилася. Наступну запланували на 9 березня

У суботу, 27 лютого, вся Україна протестувала проти вироку активісту Сергію Стерненку

9 березня акція протесту відбудеться біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності

У Києві 27 лютого під стінами Офісу президента та Офісу генпрокурора відбулися акції на підтримку Стерненка. Активісти прийшли туди з фаєрами та у гучномовець оголосили свої вимоги. Вони зокрема зазначили, що у Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка.

Біля будівлі Офісу президента в Києві 27 лютого зібралося аж понад чотири тисячі людей. Учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами. Протестувальники вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Активісти переконані, що саме вона винна у кримінальному переслідуванні Стерненка.

Акція протесту завершилась близько 15:00.

Організатори акції на підтримку Сергія Стерненка заявили, що 9 березня вони закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

«Ми звертаємось до президента Зеленського. Сьогодні акція була мирною, але ми вимагаємо, щоби ви не лише почули людей на вулиці та відреагували на це, але й негайно вжили всіх заходів, аби було відновлено свавільно порушені права Сергія Стерненка та інших політв’язнів», – йдеться в повідомленні організаторів акції в Києві.

На сайті комунікаційного департаменту Міністерства внутрішніх справ України зʼявився текст подяки учасникам сьогоднішньої масштабної вуличної акції на підтримку увʼязненого політичного активіста Сергія Стерненка.

Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України. Поважаймо та підтримуймо одне одного, ми того варті! Гарної суботи всім!», – йдеться на сторінці МВС.

В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестували у Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї.