Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів
Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Про це йдеться в обвинувальному акті, пише Цензор.НЕТ.
У справі двоє фігурантів Сергій Стерненко і Руслан Демчук.
Прокуратура кваліфікувала дії Стерненка так:
- ч. 2 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: «викрадення людини, незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, протягом тривалого часу»;
- ч. 2 ст. 187 КК України за кваліфікуючими ознаками: «напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб»;
- ч. 1 ст. 263 КК України за кваліфікуючими ознаками: «носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу».
На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування. Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.
Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.
У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.