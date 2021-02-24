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    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)

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    Протестувальники на Банковій у Києві&nbsp;оголосили безстрокову акцію протесту - Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Протестувальники на Банковій у Києві оголосили безстрокову акцію протесту
    Фото: Ulana Suprun/Facebook

    Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів

    Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Про це йдеться в обвинувальному акті, пише Цензор.НЕТ.

    У справі двоє фігурантів Сергій Стерненко і Руслан Демчук.

    Прокуратура кваліфікувала дії Стерненка так:

    • ч. 2 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: «викрадення людини, незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, протягом тривалого часу»;
    • ч. 2 ст. 187 КК України за кваліфікуючими ознаками: «напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб»;
    • ч. 1 ст. 263 КК України за кваліфікуючими ознаками: «носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу».

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    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)
    Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка (документ)

    На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування. Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

    Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

    У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.

    Згодом протестувальники на Банковій у Києві оголосили безстрокову акцію протесту.
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    Теги: суд Правий сектор вбивство Сергій Стерненко
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