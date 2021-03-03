Справа Стерненка. Адвокати вважають, що підпис потерпілого підроблений (фотофакт)

Активіста Стерненка засудили до семи років позбавлення волі

Активіста Стерненка засудили до семи років позбавлення волі

Юристи зазначають, що на четвертому документі підпис Щербича суттєво відрізняється від перших трьох

Адвокати активіста Сергія Стерненка подали до Державного бюро розслідувань заяву щодо підписів громадянина Сергія Щербича в справі, за якою суд виніс Стерненку вирок. Про це інформує юридична компанія «Міллер» у мережі Facebook.

Адвокати виклали скрін-копії чотирьох різних документів «з матеріалів кримінального провадження по справі нібито викрадення Щербича». За їхньою інформацією, на кожному стоїть підпис потерпілого.

За словами юристів, перші три документи були подані особисто потерпілим, а четвертий – протокол слідчого експерименту за участі потерпілого, який у матеріали справи долучив слідчий.

Юристи зазначають, що саме на четвертому документі підпис потерпілого суттєво відрізняється від перших трьох.

«Ми переконані, що в протоколі проведення слідчого експерименту підпис зроблений не потерпілим. І це – серйозна підстава вважати, що у справі, за якою засудили нашого клієнта, мало місце службове підроблення з-боку співробітників поліції. Саме тому адвокати нашої компанії звернулись із відповідною заявою до ДБР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України», – йдеться у повідомленні.

Чотири різні документи з матеріалів кримінального провадження щодо справи нібито викрадення Щербича. На кожному стоїть підпис потерпілого.

Адвокати компанії мають намір після реєстрації кримінального провадження ініціювати вилучення цих документів із матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу.

У компанії «Міллер» пояснюють, що в разі підтвердження підробки підпису відповідальні за це службові особи мають понести передбачену законом відповідальність, а суд – визнати такий доказ недопустимим.

«Цей процес ніяк не вплине на строки апеляційного оскарження вироку та запобіжного заходу в справі Сергія Стерненка, а буде розслідуватися в межах окремого кримінального провадження», – розповіли в юридичній компанії.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.