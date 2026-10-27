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Справу проти експрезидента «Енергоатому» закрито через сплив строку давності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справу проти експрезидента «Енергоатому» закрито через сплив строку давності
Віссаріон Кім протягом 2007-2012 років був на посаді гендиректора Південноукраїнської АЕС
фото: «Уніан»

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконувача обов'язків президента НАЕК «Енергоатом» та ексгенерального директора відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Віссаріона Кіма через закінчення строків давності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слово і діло».

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС 15 жовтня.

Як відомо, за версією обвинуваченням, протягом 2007-2012 років на посаді гендиректора Південноукраїнської АЕС Віссаріон Кім, зловживаючи своїм службовим становищем, діяв умисно у власних корисливих інтересах та у співучасті й за попередньою змовою з іншими особами. Він з метою особистого та інших учасників злочинної змови незаконного збагачення, організував зловживання службовими особами ПУАЕС своїм службовим становищем, що спричинило ДП «НАЕК «Енергоатом» шкоду на загальну суму 10,52 млн грн.

Також в цей же період Кім нібито організував ще одну схему заволодіння 17,42 млн грн. На думку прокурора, обидва злочини закінчились у 2013 році. Таким чином, строк давності у справі сплив у 2023 році. Крім Кіма адвокати просили звільнити від відповідальності його сина Артема та колишнього заступника генерального директора ПУАЕС Володимира Богатчука.

«Клопотання задовольнити. Звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності. Звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності. Закрити об'єднане кримінальне провадження в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в рішенні суду.

До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт 150 млн грн, внесених як заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Якщо суд задовольнить клопотання, кошти мають передати в управління АРМА, а ексміністр вважатиметься таким, що не вніс заставу.

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Теги: АЕС Енергоатом Вищий антикорупційний суд

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