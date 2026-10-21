Син ексголови МСЕК Хмельниччини спробував вийти зі справи без вироку: що вирішив суд

Захист наполягав: строки досудового розслідування завершилися, а прокурор із цим не погоджувався

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисника обвинуваченого Олександра Крупи про закриття кримінального провадження через закінчення строку досудового розслідування. Відповідну ухвалу суд оголосив 21 жовтня, передає «Главком».

У судовому засіданні сторона захисту стверджувала: правоохоронці фактично почали кримінальне переслідування Крупи ще у 2024 році, задовго до вручення йому повідомлення про підозру. Сама ж підозра з'явилася аж 23 вересня 2025 року. Свої докази адвокат підкріплював протокол допиту Олександра Крупи як свідка та низкою документів про обшуки, проведених у 2024 році.

На думку захисту, ці матеріали свідчать, що слідчі дії фактично стосувалися Крупи ще до набуття ним формального статусу підозрюваного.

Разом із тим прокурор заперечив проти закриття провадження. Він пояснив, що строк досудового розслідування слід обчислювати з 5 жовтня 2024 року – дати повідомлення про підозру Тетяні Крупі. За його словами, термін розслідування продовжили до 12 місяців, а обвинувальний акт скерували до суду в межах установленого строку.

Прокурор додав, що Олександр Крупа отримав статус підозрюваного 23 вересня 2025 року. На його думку, надані захистом матеріали не підтверджують необхідності закриття справи.

У підсумку суд відмовив у задоволенні клопотання. Ухвала набрала законної сили з моменту оголошення і не підлягає окремому оскарженню.

Нагадаємо, що підготовчі засідання у справі родини Круп розпочалися у Вищому антикорупційному суді на початку вересня 2026 року після передання обвинувального акту до суду. Раніше захист Олександра Крупи наполягав на розгляді його справи безпосередньо Хмельницьким міськрайонним судом. Проте 28 вересня Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні цього клопотання. Також суд неодноразово відхиляв заяви захисту про відвід судді Дениса Коваленка.

За версією слідства, Тетяна Крупа протягом 2020-2024 років незаконно набула активи приблизно на 160 млн грн, а до схеми могла залучити чоловіка Володимира та сина Олександра. Членам родини інкримінують, зокрема, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, недостовірне декларування та незаконне збагачення – залежно від ролі кожного з обвинувачених.

Як відомо, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі. У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина.