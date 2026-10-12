Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Крупи переходить у дистанційний формат

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Крупи переходить у дистанційний формат
Крупа на засіданні суду 5 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Рішення ухвалено, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку його учасників

У понеділок, 12 жовтня, Вищий антикорупційний суд вирішив проводити засідання у справі щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, а також її чоловіка Володимира і сина Олександра дистанційно в разі оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Таке рішення ухвалено, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку його учасників.

Через ранкову повітряну тривогу суд оголосив перерву в засіданні 12 жовтня до 9:20, щоб усі учасники могли прибути до зали суду. Водночас суддя постановив, що в разі повторного оголошення тривоги, зокрема під час прибуття учасників до суду, засідання у справі проводитимуть дистанційно.

Напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив захисту Олександра Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував клопотання, зокрема, безпековою ситуацією у Києві та місцем проживання більшості учасників процесу.

Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд тривога Тетяна Крупа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по столиці 23 вересня 2026 року
Київ-2026 – Лондон-1944. Що треба розуміти про реактивний терор Путіна
24 вересня, 10:00
Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
23 вересня, 00:07
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
14 вересня, 18:05
Ветлікарі закликають містян під час повітряної тривоги насамперед дбати про безпеку свою та домашніх улюбленців
Як працюють комунальні ветклініки Києва під час тривог: нові правила
18 вересня, 08:28
Діти під час уроку в укритті, ілюстративне фото
Повітряна тривога – не кінець уроку: у школах Києва запроваджено нові правила
18 вересня, 12:18
Заяву про скорочення уроків активно обговорюють у соцмережах
Заява очільника Міносвіти про скорочення уроків викликала гостру дискусію у соцмережах
24 вересня, 12:34
Залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення
Під час атаки на Київ поранено залізничника, який повертався зі зміни
23 вересня, 09:59
Суд залишив справу Крупи у ВАКС: захист просив перенести її на Хмельниччину
Спроба втекти на рідну Хмельниччину: суд заблокував чергову хитрість адвокатів Крупи
28 вересня, 19:30
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала більше години
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала більше години
10 жовтня, 23:29

Кримінал

Справа Крупи переходить у дистанційний формат
Справа Крупи переходить у дистанційний формат
На Львівщині чоловік поранив у шию військовослужбовця ТЦК
На Львівщині чоловік поранив у шию військовослужбовця ТЦК
На Івано-Франківщині молода мати вбила семимісячного сина, бо заважав спати
На Івано-Франківщині молода мати вбила семимісячного сина, бо заважав спати
Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду
Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду
Затримано воїна елітної бригади ДШВ, який передавав росіянам дані про побратимів
Затримано воїна елітної бригади ДШВ, який передавав росіянам дані про побратимів
У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця
У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
176K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua