Справа Крупи переходить у дистанційний формат

Рішення ухвалено, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку його учасників

У понеділок, 12 жовтня, Вищий антикорупційний суд вирішив проводити засідання у справі щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, а також її чоловіка Володимира і сина Олександра дистанційно в разі оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Таке рішення ухвалено, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку його учасників.

Через ранкову повітряну тривогу суд оголосив перерву в засіданні 12 жовтня до 9:20, щоб усі учасники могли прибути до зали суду. Водночас суддя постановив, що в разі повторного оголошення тривоги, зокрема під час прибуття учасників до суду, засідання у справі проводитимуть дистанційно.

Напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив захисту Олександра Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував клопотання, зокрема, безпековою ситуацією у Києві та місцем проживання більшості учасників процесу.

Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.