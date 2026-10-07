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Суд відмовився зменшити заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд відмовився зменшити заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
У жовтні 2024 року колишній керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні
фото: glavcom.ua

Розмір застави становить 20 млн грн

У середу, 7 жовтня, Вищий антикорупційний суд залишив без змін розмір застави у розмірі 20 млн грн колишній керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Зазначається, що суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу колишній керівниці Хмельницької МСЕК у частині зменшення розміру застави.

«Таким чином, розмір застави становить 20 млн гривень. Раніше ВАКС продовжив обвинуваченій строк дії процесуальних обов'язків до 5 грудня 2026 року включно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року колишній керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

До слова, у вересні 2026 року Вищий антикорупційний суд відмовив захисту Олександра Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував клопотання, зокрема, безпековою ситуацією у Києві та місцем проживання більшості учасників процесу.

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Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд МСЕК Тетяна Крупа

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