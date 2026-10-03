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Це компромісний варіант: ексголова ВАКС Михайленко прокоментувала угоду САП із Пашинським

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Це компромісний варіант: ексголова ВАКС Михайленко прокоментувала угоду САП із Пашинським
24 вересня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з Пашинським
фото: vaks.gov.ua

За словами Михайленко, угоди є поширеною практикою в антикорупційному суді

Колишня голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко прокоментувала угоду САП з ексвиконувачем обов'язків глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським. За її словами, угода – це компромісний варіант для прокурора і обвинуваченого, оскільки робить наслідки кримінального провадження прогнозованими для всіх сторін і дає змогу отримати свідчення щодо організаторів злочинів. Схожу позицію раніше висловив політолог Олексій Голобуцький.

За словами Михайленко, угоди є поширеною практикою в антикорупційному суді. 

«Наразі у нас в суді із 405 обвинувальних вироків 215 укладені на підставі угод про визнання винуватості. Тобто плюс-мінус 50% усіх вироків», – розповіла вона в етері «Радіо Свобода». 

Ексголова ВАКС пояснила, що суд не просто формально погоджує домовленості прокурора і обвинуваченого, а перевіряє, чи відповідає угода закону. 

«Умовою укладення такої угоди є обов'язкове надання викривальних показань, які підтверджуються іншими доказами у цьому кримінальному провадженні», – наголосила Михайленко.

Вона також звернула увагу, що ніхто ніколи не рахував, скільки коштує досудове розслідування і судовий розгляд однієї такої справи. Крім того, за чинного законодавства процес у ВАКС легко затягнути, якщо не заблокувати повністю. У таких випадках угода стає компромісом, адже її наслідки прогнозовані для всіх сторін.

«Укладення угод можна вважати ситуативною перемогою над злочинністю. Тому що в переважній більшості угод особи, які йдуть на такі угоди, зобов'язуються співпрацювати зі слідством і надавати викривальні показання щодо організаторів скоєних кримінальних правопорушень, інших співучасників», – пояснила ексголова ВАКС.

За її словами, практика показує, що саме такі показання дають змогу суттєво просунутися і в розслідуванні, і в судовому розгляді щодо інших фігурантів.

Нагадаємо, 24 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з Пашинським. Він визнав вину у привласненні 800 млн грн, зобов'язався повернути державі 600 млн грн і спрямувати ще 500 млн грн на потреби ЗСУ. Також він на рік отримав заборону обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування. Конфіскації майна угода не передбачає.

Справа стосується весни-літа 2014 року, коли Пашинський, за версією слідства, використав службове становище, щоб заволодіти арештованими нафтопродуктами, пов'язаними з бізнесменом Сергієм Курченком. У результаті держава втратила понад 817 млн грн.

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Теги: прокуратура корупція в Україні Сергій Пашинський САП Вищий антикорупційний суд

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