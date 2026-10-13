«Енергоатом» замовив три автомобілі на майже 9 млн грн

Чорний пасажирський мінівен Ford Transit Custom V710 Pack Tourneo A320 L2H1 (довга база, низький дах) 170 у комплектації Active замовлено за 3,72 млн грн

Тендер отримало ТОВ «Ніко Мегаполіс»

«Енергоатом» 7 жовтня замовив у ТОВ «Ніко Мегаполіс» три легкові автомобілі на 8,93 млн грн за результатами тендеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Зазначається, що цьогоріч поставлять чорний пасажирський мінівен Ford Transit Custom V710 Pack Tourneo A320 L2H1 (довга база, низький дах) 170 у комплектації Active за 3,72 млн грн.

Автомобіль має дизельний двигун об’ємом 2 л потужністю 170 к. с., автоматичну коробку передач, повний привід і сучасні системи безпеки. Додатково передбачені супутниковий зв’язок, зимові шини, тонування та бронеплівка. У салонах такі мінівени коштують 3,25-3,36 млн грн за штуку без додаткового обладнання.

Також замовили два білі мінівени Ford Transit V363 Kombi 350 L3H2 Trend FWD по 2,61 млн грн за кожен. Вони мають дволітровий дизельний двигун потужністю 150 к. с., автоматичну коробку передач, системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, парктроніки та камери. Додатково передбачена зимова гума на дисках.

У салонах Kombi 350 L3H2 Trend FWD коштує 2,39 млн грн без додаткового обладнання.

Журналісти зазначають, що строк післяоплати становить 45 днів. Гарантія складатиме три роки або 100 тис. км пробігу. Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі потрібно було принести виконаний аналогічний за предметом закупівлі договір.

Засновником київської «Ніко Мегаполіс» є кіпрська компанія «Ніко Холдінг Енд Інвестмент Лімітед», а кінцевим бенефіціаром значиться громадянин Сполученого Королівства Іван Ніколайчук. Усього з 2021 року фірма отримала державних підрядів на суму 2,20 млрд грн.

Нагадаємо, 20 вересня Наглядова рада «Енергоатома» визначила переможців конкурсів на ключові керівні посади. Юрій Ткачук переміг у відборі на посаду голови правління, а Павло Павлишин – на посаду члена правління з ядерної безпеки та експлуатації.

Також Наглядова рада АТ «Енергоатом» призначила Олександра Остаповця тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління компанії. Він керуватиме підприємством до початку роботи нового постійного складу правління.