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Мільйони за свободу: де зараз перебувають ключові фігуранти справи «Мідас»

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Мільйони за свободу: де зараз перебувають ключові фігуранти справи «Мідас»

«Форест Гамп» як продовження «Мідаса»: як змінювалися запобіжні заходи особам гучного розслідування

19 серпня НАБУ і САП оголосили про операцію «Форест Гамп»  – легалізацію 150 млн грн, які, за версією слідства, пішли на заставу за Германа Галущенка у справі «Мідас». Ця застава вже була внесена в повному обсязі 29 червня.

Нова операція НАБУ певною мірою продовжує те гучне розслідування, до слова, все ще не завершене.

У цьому матеріалі коротко оглянемо, які ж запобіжні заходи обрали фігурантам операції «Мідас», як вони змінювалися, а також нагадаємо, що підозрюваним інкримінує слідство.

Тімур Міндіч («Карлсон») та Олександр Цукерман («Шугармен»)

Тімур Міндіч та Олександр Цукерман
Тімур Міндіч та Олександр Цукерман

За версією слідства, обидва спільно й узгоджено керували організацією, зокрема визначали правила конспірації (заборона називати прізвища, спілкування через месенджери, псевдоніми) та розподіляли кошти між учасниками. Обидва виїхали з країни до вручення підозр й оголошені в розшук.

Щодо них ВАКС прийняв такі рішення:

Ігор Миронюк («Рокет»)

Ігор Миронюк
Ігор Миронюк
фото: Суспільне Новини

Провідник коштів від енергетичного сектору до «офісу». Саме через нього, за версією слідства, проходили основні суми готівки від Фурсенка (довіреної особи Цукермана) до «Карлсона». Слідство описує обох як тих, хто контролював грошові потоки, а не просто виконував доручення.

Щодо Миронюка рішення ВАКС змінювалися після обрання першої запобіжки так:

Наразі заставу за Миронюка так і не внесли, тож він дотепер перебуває під вартою. 

Дмитро Басов («Тенор»)

Дмитро Басов
Дмитро Басов
фото: РБК-Україна

Через посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Басов забезпечував і легалізацію коштів, і функцію прикриття, зокрема саме він відповідав за виявлення й нейтралізацію «загроз» з боку контролюючих органів. Басов –  другий (разом з Миронюком) фігурант з операційним контролем над потоками, а не просто виконавець.

Після обрання запобіжки його доля склалася так:

  • 12 листопада 2025 року – слідчий суддя ВАКС прийняв рішення про тримання Басова під вартою із заставою 40 млн грн;
  • 26 листопада 2025 року – заставу внесено повністю;
  • 10 липня 2026 року – нова підозра за легалізацію коштів у межах схеми «шлагбаум».

Ігор Фурсенко («Рьошик»)

Ігор Фурсенко
Ігор Фурсенко
фото: Суспільне Новини

Довірена особа Цукермана в «бек-офісі»: забезпечував побутові умови для «офісу» й особисто брав участь у легалізації коштів.

Щодо Фурсенка:

Леся Устименко та Людмила Зоріна

Леся Устименко та Людмила Зоріна
Леся Устименко та Людмила Зоріна

Бухгалтерія злочинної організації  в «бек-офісі» була функціонально розподілена: за матеріалами справи, на Устименко було покладено ведення звітності, зокрема у файлі з умовною назвою «Манхеттен». На Зоріну – облік підставних компаній і документів. 

Щодо обох фігуранток:

  • 12–13 листопада 2025 року – ВАКС обрав запобіжні заходи: тримання під вартою, застави 25 млн і 12 млн грн;
  • 13 листопада 2025 року – заставу загальною сумою 37 млн грн була внесено за обох.

Олексій Чернишов («Че Гевара»)

Олексій Чернишов
Олексій Чернишов
фото: Facebook

Кінцевий отримувач частини легалізованих грошей в енергетичному епізоді, за даними слідства, кошти передавали йому напряму або через дружину. Чернишов проходить також окремим фігурантом у епізоді «Династія» – через його причетність до легалізації ймовірно здобутих у злочинний спосіб коштів на маєтки в Козині.

Доля Чернишова після цієї підозри:

  • 18 листопада 2025 року – тримання під вартою, застава 51,6 млн грн;
  • 19 листопада 2025 року – застава внесена двома приватними особами;
  • 1 грудня 2025 року – Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід – суд скасував обов'язок здачі паспорта громадянина України;
  • 12 травня 2026 року – повідомлено про ще одну підозру – в епізоді про відмивання коштів на елітному будівництві;
  • 7 липня 2026 року – ВАКС не продовжив Чернишову обов'язок носити електронний браслет.

Проте це не перший запобіжний захід цьому фігуранту. Ще до «Мідаса», влітку 2025 року, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід на той час віцепрем’єру, міністру національної єдності Олексію Чернишову в справі про зловживання службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди. До нього була застосована запобіжка у вигляді 120 млн грн застави. Вже через кілька днів заставу було внесено й урядовець вийшов із СІЗО. 

Саме після цієї підозри влада зробила спробу обмежити незалежність НАБУ і САП.

Герман Галущенко («Професор»)

Герман Галущенко
Герман Галущенко
фото: Суспільне Новини

В основному епізоді він фігурує не як безпосередній організатор, а як особа, чиїм посадовим впливом (міністра енергетики) користувалися Басов і Миронюк для тиску на контрагентів «Енергоатому».

Доля Галущенка була бурхлива:

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак
фото: Суспільне Новини

Проходить не за основним енергетичним епізодом, а окремо — за епізодом «Династія» (легалізація коштів на будівництво елітних маєтків). Про те, чи фігурує Єрмак на плівках операції «Мідас», достеменно не відомо.

Доля Єрмака після операції «Мідас»:

По епізоду «Династія» Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи ще чотирьом підозрюваним: Геннадію Опальчуку (застава 10,6 млн грн), Сергію Сіранчуку (застава 20 млн грн), Лілії Лисенко (застава 9,9 млн грн) та Марині Медведєвій (застава 15 млн грн). 

***

Як бачимо, дерево ймовірної високопосадової корупції, пов’язаної зі схемою «шлагбаум», розростається, про що свідчать останні вручені підозри, зокрема Ірині Мудрій, Максиму Микитасю та Віктору Дубовику.

Деталі дій фігурантів операції «Форест Гамп» та «Феміда» вже обговорюють в залах засідань ВАКС – там уже обирають запобіжки новим підозрюваним НАБУ-САП. 

І  зрештою, це можуть бути далеко не останні підозри по цих епізодах.

Transparency International Ukraine

Теги: слідство Людмила Зоріна Леся Устименко Ігор Фурсенко Дмитро Басов Операція «Мідас» Олександр Цукерман Ігор Миронюк підозра Герман Галущенко Олексій Чернишов Андрій Єрмак Антикорупційний суд розслідування операція «Форест Гамп»

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