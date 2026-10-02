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Росія планує зупинити три діючі атомні електростанції України – NYT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія планує зупинити три діючі атомні електростанції України – NYT
Це не означає фізичної атаки безпосередньо на реактори, однак може позбавити АЕС можливості передавати вироблену електроенергію
фото: Рівненська АЕС

Російський план передбачає удари по підстанціях, через які АЕС підключені до української енергосистеми

Росія розробила план масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, який передбачає виведення з ладу підстанцій, пов’язаних із трьома діючими атомними електростанціями. Йдеться про Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС. Про це пише The New York Times з посиланням на дані українеської розвідки, повідомляє «Главком».

За інформацією видання, відповідний план українська сторона представила європейським партнерам під час зустрічі в Парижі. Документ, який показав міністр енергетики Денис Шмигаль, описує можливу російську кампанію з ударів по енергетичній системі України.

Згідно з планом, Росія може використати до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб для атак на українську енергетичну інфраструктуру. Серед потенційних цілей називаються електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Окремий етап російського плану, за даними видання, стосується атомної генерації. Росія може атакувати підстанції та комутаційне обладнання, через які три атомні електростанції передають електроенергію до об’єднаної енергосистеми України.

Йдеться про Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС. Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою в Україні, перебуває під російською окупацією та не виробляє електроенергію для української мережі.

За оцінкою, наведеною у матеріалі, у разі успішного ураження відповідної інфраструктури Україна може втратити близько 15 ГВт генерувальних потужностей. Це створило б додаткове навантаження на енергосистему напередодні опалювального сезону.

Російський план, як зазначає видання, складається з кількох етапів. Спочатку передбачаються удари по підстанціях на заході України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи. Наступним етапом можуть стати атаки на гідроелектростанції.

Після цього Росія може зосередитися на підстанціях, пов’язаних із атомними електростанціями. Ураження таких об’єктів не означає фізичної атаки безпосередньо на реактори, однак може позбавити АЕС можливості передавати вироблену електроенергію до загальної мережі.

Кінцевою метою кампанії, за даними журналістів, може бути суттєве скорочення постачання електроенергії, тепла та води до найбільших українських міст. У документі згадуються, зокрема, Київ, Харків та Одеса.

Окрім енергетичних об’єктів, російський план передбачає можливі удари по системах водопостачання – насосних станціях та очисних спорудах. За інформацією видання, такий масштаб атак на водну інфраструктуру був би новим етапом російської кампанії проти української енергосистеми.

Україна водночас готується до проходження осінньо-зимового періоду та посилює захист енергетичних об’єктів. Варто також нагадати, що Україна може увійти в опалювальний сезон 2026-2027 років у ще складніших умовах, ніж минулої зими, – через систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі. 

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Теги: росія енергетика війна обстріл АЕС відключення світла

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