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    Кримінал

    Суд арештував підозрюваного у масовому розстрілі на Житомирщині

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    Підозрюваний в залі суду - Суд арештував підозрюваного у масовому розстрілі на Житомирщині
    Підозрюваний в залі суду
    Фото 5 канал

    Під час надання показів підозрюваний повідомив, що здійснював самозахист

    Корольовський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб чоловіку, якого підозрюють у масовому розстрілі сімох людей в Попільнянському районі. Про це заявив слідчий суддя Костянтин Шалота.

    «Слідчий суддя постановив клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Захаренка А.П. задовольнити. Застосувати до підозрюваного Захаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 липня 2020 року без визначення розміру застави», – сказав суддя.

    Зазначимо, зі слів судді, під час надання показів підозрюваний повідомив, що здійснював самозахист.

    Також стало відомо, що підозрюваний отримав вогнепальне поранення руки під час подій.

    Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні. 

    Нагадаємо, слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

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