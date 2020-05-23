Суд арештував підозрюваного у масовому розстрілі на Житомирщині



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Підозрюваний в залі суду Фото 5 канал

Під час надання показів підозрюваний повідомив, що здійснював самозахист

Корольовський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб чоловіку, якого підозрюють у масовому розстрілі сімох людей в Попільнянському районі. Про це заявив слідчий суддя Костянтин Шалота.

«Слідчий суддя постановив клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Захаренка А.П. задовольнити. Застосувати до підозрюваного Захаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 липня 2020 року без визначення розміру застави», – сказав суддя.

Зазначимо, зі слів судді, під час надання показів підозрюваний повідомив, що здійснював самозахист.

Також стало відомо, що підозрюваний отримав вогнепальне поранення руки під час подій.

Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Нагадаємо, слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

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