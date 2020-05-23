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    Кримінал

    Стали відомі нові факти масового вбивства на Житомирщині

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    <p>Покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів. Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих</p> - Стали відомі нові факти масового вбивства на Житомирщині

    Покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів. Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих

    Фото 5 канал

    Підозрюваний раніше фігурував у кримінальній справі

    Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

    Про це на засіданні Корольовського районного суду у Житомирі розповів слідчий.

    «Ми також, сторона обвинувачення, хочемо долучити матеріали, які раніше не були долучені… Відомості з оперативних обліків поліції про те, що підозрюваний раніше мав проблеми, притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також був фігурантом однієї з кримінальних справ, де безпосередньо на нього написалася заява як на особу, що вчинила правопорушення», – зазначив слідчий.

    Крім того, до справи додали протоколи з місця огляду події та огляду тіла одного із загиблих.

    У суді наразі обирають запобіжний захід вбивці. Відомо, що це Анатолій Захаренко, що народився 23.02.1962 року.

    Суд прийняв рішення, що покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів.

    Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих.

    Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні. 

    Нагадаємо, слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

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