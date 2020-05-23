Стали відомі нові факти масового вбивства на Житомирщині



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Покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів. Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих Фото 5 канал

Підозрюваний раніше фігурував у кримінальній справі

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, раніше притягувався до адміністративної відповідальності та був фігурантом кримінальної справи.

Про це на засіданні Корольовського районного суду у Житомирі розповів слідчий.

«Ми також, сторона обвинувачення, хочемо долучити матеріали, які раніше не були долучені… Відомості з оперативних обліків поліції про те, що підозрюваний раніше мав проблеми, притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також був фігурантом однієї з кримінальних справ, де безпосередньо на нього написалася заява як на особу, що вчинила правопорушення», – зазначив слідчий.

Крім того, до справи додали протоколи з місця огляду події та огляду тіла одного із загиблих.

У суді наразі обирають запобіжний захід вбивці. Відомо, що це Анатолій Захаренко, що народився 23.02.1962 року.

Суд прийняв рішення, що покази підозрюваний у вбивстві надаватиме без присутності журналістів.

Чоловік перебуває у касці та бронежилеті, у залі відсутні його рідні та родичі загиблих.

Як повідомлялось, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить осудний він чи ні.

Нагадаємо, слідчі вручили підозру чоловіку, який влаштував розстріл на Житомирщині.

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