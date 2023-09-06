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Суд оголосив вирок у справі про вбивство кота школяркою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд оголосив вирок у справі про вбивство кота школяркою
фото ілюстративне

У жовтні 2022 року 13-річна школярка вбила кота за допомогою металевих ножиць та ножа

На Рівненщині 13-річна дівчинка жорстоко вбила кота, після чого поглумилася над його тілом. Суд обмежився заходами виправного характеру з огляду на малий вік дитини. Про це йдеться в ухвалі Рівненського райсуду.

Зазначається, що у жовтні 2022 року 13-річна школярка вбила кота за допомогою металевих ножиць та ножа. Після цього дівчинка поглумилася та розчленувала тіло тварини.

«Після смерті тварини із застосуванням жорстоких методів за допомогою металевих ножиць і ножа вона розрізала тіло кота й відрізала йому вуха», – йдеться в постанові суду.

Дії семикласниці підпадають під ознаки жорстокого поводження з тваринами, що призвело до загибелі тварини. На засіданні дитина підтвердила, що вчинила протиправні дії та щиро розкаялася.

З огляду на малолітній вік школярки, суд затвердив покарання дівчинці у вигляді примусових заходів виховного характеру. Правоохоронці винесли їй застереження та передали під нагляд батьків. Вони повинні посилити виховний вплив та систематично контролювати поведінку доньки протягом одного року.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами на власницю притулку для чотирилапих.

А на Одещині чоловік отримав п’ять років тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят.

Теги: дитина тварини вбивство

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