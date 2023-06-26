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Мешканець Одещини сідає до тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мешканець Одещини сідає до тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят
Суд не повірив у щире каяття чоловіка, який вбив шість тварин
ілюстрація depositphotos.com

Чоловік жорстоко познущався з тварин своєї знайомої

На Одещині чоловік отримав п’ять років тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Тарутинського районного суду Одеської області від 22 червня.

Злочин стався вночі 1 липня 2022 року. Обвинувачений на підпитку перебував на подвір’ї своєї знайомої. Коли ж на нього почала гавкати собака, він її спіймав. За допомогою мотузки, яку відшукав на вулиці, зв’язав передні лапи. Потім сокирою кілька разів ударив по тварині, відтявши їй голову.

Далі обвинувачений узявся за п’ятьох цуценят, що бігали біля будинку знайомої. Усіх маленьких тварин він порізав ножівкою.

У суді обвинувачений визнав вину, щиро розкаявся та пообіцяв стати на шлях виправлення. Його захисниця просила суд призначити покарання із застосуванням іспитового терміну.

Суд ознайомився з характеристикою обвинуваченого. Зокрема, за місцем проживання чоловік характеризується замкнутим та запальним. Односельчани ставляться до нього з недовірою, у суспільстві поводить себе спокійно. Неодноразово був помічений у стані алкогольного сп`яніння.

Крім цього, суд не повірив у щире каяття чоловіка. На думку Феміди, обвинувачений не надав критичної оцінки своїй протиправній поведінці.

Також суд констатував, що не може застосувати умовний термін покарання, оскільки звільнення від відбування покарання не  сприятиме меті виправленню обвинуваченого і попередженню нових злочинів.

Згідно з вироком, обвинуваченого арештовано у судовій залі.

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Теги: вбивство Одещина тварини в'язниця вирок

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