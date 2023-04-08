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Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Окупанти вбили рідкісні види тварин, занесених до Червоної книги
фото з відкритих джерел

Окупанти самі виставили в соцмережі фото, щоб похвалитися своїми «досягненнями»

Російські окупанти вкотре показали своє моторошне нутро. Військові злочинці РФ вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова.

Відповідна інформація з'явилася в Telegrem.

Окупанти самі виставили в соцмережі фото, щоб похвалитися своїми «досягненнями».

На кадрі військові злочинці держави-терориста з'явилися із убитими козулями. На тілі тварин були різні рани.

Окупанти тримали тварин за ноги, одну з козуль – головою вниз і при цьому люто посміхалися на камеру.

Військові РФ ще раз довели, що насправді є гіршими за диких звірів.

У мережі українці зі сльозами на очах відреагували на побачене. Люди проклинали росіян і бажали їм ще гіршої смерті, ніж у цих тварин.

«Сподіваюся, стане поперек горла, «Мерзота закінчена! Щоб вас так різали разом з вашими сім'ями!», «Боже, бідна наша Асканія-Нова», «Гоніть цих тварин від наших тварин», «Ох і с*ки безхребетні. Рідна Асканія-Нова, бідні тварини, а їх за що! Вони також нацисти!? До останньої краплі крові ненавиджу вас рашисти», «Дикарі йоб*нні», «Кошмар. Наш заповідник», «Сподіваюся, вони будуть на їхньому місці», «Навіть форма у них  як у бомжів ніби, Господи.... Тварини», «Як боляче... Ну як же так? Як можна бути такими тварями, Я не можу, просто серце від цього розривається. Як я люблю тварин, не можу просто», – написали українці.

А воїни ЗСУ заявили, що навпаки намагаються щосили врятувати ні в чому не винних тварин.

«Ми навпаки залишаємо всіх на позиції з тварин, які потребують навіть їжі та піклування, я не можу навіть передати, які вони мерзенні тварі, вони не мають права на існування у цьому житті!».

Зауважимо, ворог регулярно обстрілює Херсонщину, атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури і помешкання людей.

Теги: окупанти тварини

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