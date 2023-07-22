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На Київщині власниця притулку для собак знущалася над тваринами (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині власниця притулку для собак знущалася над тваринами (фото)
Чотирилапих утримували у жахливих умовах
фото: Поліція Київської області / Facebook

Мешканці Українки поскаржилися на жінку в поліцію

На Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами на власницю притулку для чотирилапих. Про це повідомляє поліція Київської області.

Днями до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від стурбованих жителів міста Українка щодо неналежного утримання собак власницею місцевого притулку.

На Київщині власниця притулку для собак знущалася над тваринами
На Київщині власниця притулку для собак знущалася над тваринами
фото: Поліція Київської області / Facebook
Чотирилапих утримували у жахливих умовах
Чотирилапих утримували у жахливих умовах
фото: Поліція Київської області / Facebook

Поліція провела ретельне розслідування і встановила всі деталі інциденту. Завдяки пильним громадянам і оперативній реакції поліцейських правопорушників притягнули до відповідальності. 

Наразі відкрито кримінальне провадження щодо жорстокого поводження із тваринами. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік отримав п’ять років тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят. Він жорстоко познущався з тварин своєї знайомої.  Обвинувачений на підпитку перебував на подвір’ї своєї знайомої. Коли ж на нього почала гавкати собака, він її спіймав. За допомогою мотузки, яку відшукав на вулиці, зв’язав передні лапи. Потім чоловік сокирою кілька разів ударив по тварині, відтявши їй голову. Далі він узявся за п’ятьох цуценят, що бігали біля будинку знайомої. Усіх маленьких тварин він порізав ножівкою.

Теги: Київщина тварини поліція

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