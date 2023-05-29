Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу

Священник УПЦ МП Павло Лебідь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це передає «Суспільне».

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Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет. Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва.

Зазначається, що судове засідання переривала повітряна тривога, оголошена в столиці. Після відбою суд поновив роботу.

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«Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебедя, у виправдовуванні збройної агресії РФ і принижуванні громадян у зв‘язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків», – зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора і слідчого СБУ. – «Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому».

Нагадаємо, 1 квітня митрополиту Павлу Лебідю вручили підозру, тоді ж Шевченківський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.