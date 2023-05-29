Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу
Досудове розслідування триває
фото: Суспільне

Священник УПЦ МП Павло Лебідь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це передає «Суспільне».

Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет. Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва.

Зазначається, що судове засідання переривала повітряна тривога, оголошена в столиці. Після відбою суд поновив роботу.

«Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебедя, у виправдовуванні збройної агресії РФ і принижуванні громадян у зв‘язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків», – зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора і слідчого СБУ. – «Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому».

Нагадаємо, 1 квітня митрополиту Павлу Лебідю вручили підозру, тоді ж Шевченківський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теги: Московська церква в Україні суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборонений у служінні УПЦ МП отець Андрій Пінчук розповів про своє ставлення до митрополита Онуфрія
Опальний священник із Московського патріархату розказав про стиль управління митрополита Онуфрія
25 травня, 19:54
На Буковині настоятель монастиря підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Митрополит УПЦ (МП) із Буковини отримав підозру: деталі справи
22 травня, 17:08
Із Буковини походить Митрополит Онуфрій, він народився у селі Коритне в Чернівецькій області
Рідна область митрополита Онуфрія заборонила діяльність Московської церкви
16 травня, 14:28

Кримінал

СБУ повідомила про підозру близькому поплічнику Пушиліна
СБУ повідомила про підозру близькому поплічнику Пушиліна
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу
Групове зґвалтування на Закарпатті: прокуратура б'є на сполох
Групове зґвалтування на Закарпатті: прокуратура б'є на сполох
«Рашистська педерація». Український суддя перейменував Росію
«Рашистська педерація». Український суддя перейменував Росію
Наводив російські ракети: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради (фото)
Наводив російські ракети: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради (фото)
Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору
Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
52K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
42K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
31K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
24K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту