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Митрополит УПЦ (МП) із Буковини отримав підозру: деталі справи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Митрополит УПЦ (МП) із Буковини отримав підозру: деталі справи
На Буковині настоятель монастиря підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
фото: пресслужба СБУ

Під час літургій священнослужитель зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України

Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час літургій священнослужитель зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською». Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про Михайла Жару.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика. За матеріалами Служби безпеки, фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила на Харківщині священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

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Теги: СБУ священник УПЦ МП експертиза свято поліція розслідування

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