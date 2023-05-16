Рідна область митрополита Онуфрія заборонила діяльність Московської церкви

Із Буковини походить Митрополит Онуфрій, він народився у селі Коритне в Чернівецькій області

Рішення підтримали 40 депутатів Чернівецької облради

На батьківщині голови УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія місцева влада заборонила діяльність Московської церкви. Чернівецька облрада підтримали заборону на території регіону релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з РФ. За відповідне рішення проголосували 40 депутатів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Депутати Чернівецької обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією), забороненою на території Чернівецької області», - йдеться в заяві.

Згідно з проєктом рішення, обласна адміністрація має проаналізувати, чи законно релігійні організації використовують храми та церкви, які їм передали у безплатне користування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зокрема, здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором», – додається в повідомленні.

Нагадаємо, саме з Буковини походить Митрополит Онуфрій, він народився у селі Коритне в Чернівецькій області.

Нагадаємо, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього. За словами церковного діяча, він вважає себе громадянином Росії.

Раніше настоятель УПЦ МП Онуфрій відмовився спілкуватися з журналістами та почав їх звинувачувати. Онуфрій заявив, що «5 канал» не працює на користь української держави, а навпаки – є ворогом України.

Будь ласка, читайте текст після реклами