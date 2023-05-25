Опальний священник із Московського патріархату розказав про стиль управління митрополита Онуфрія
Андрій Пінчук: «Онуфрій вважає, що він єдиний, хто правий, решті ж належить мовчати та молитися
Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій засудив агресію Російської Федерації проти України, але потім вирішив «порвати з московською патріархією, але не так, щоб дуже». Таку думку у розмові із «Главкомом» висловив «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині отець Андрій Пінчук.
За його словами, митрополит Онуфрій засудив агресію Російської Федерації проти України та звернувся до президента Росії Володимира Путіна з закликом припинити війну, але потім зробив свій вибір.
«Він засудив агресію – це факт. І зробив це ще тоді, коли було невідомо, як розвиватимуться події. Він набрався сміливості і про це публічно сказав. Але коли перед ним, як перед очільником церкви, постав вибір – залишити статус кво, тобто «порвати з московською патріархією, але не так, щоб дуже», або ж порвати повністю і взяти курс на єдність з ПЦУ, Константинополем тощо – то він не обрав другий варіант, а обрав перший», – вважає Пінчук. І додає, що саме через це і забороняють проукраїнських священників, адже вони мають свою позицію. Але водночас не забороняють колаборантів.
Що стосується свого ставлення до митрополита Онуфрія, то настоятелю храму в селі Волоське його шкода, але він публічно називає очільника Української Православної Церкви «голим королем».
«Мені його шкода. Бо я вважаю, що він такий собі голий король. Йому кажуть, що він – святий старець, духоносний вождь, і не бачить того, шо він – голий король. Бо своєю бездіяльністю він зруйнував те, що вибудовувалося 30 років в УПЦ», – пояснює свою позицію священник.
Пінчук переконаний у тому, що у Онуфрія «профдеформація» і він, нібито, «нікого не бачить і нікого не чує», адже вважає, що він єдиний, хто правий, решті ж належить мовчати та молитися.
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