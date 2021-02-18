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    Суд скасував постанову НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова

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    <p>В Україні проти Миколи Азарова розслідуються кілька кримінальних справ</p> - Суд скасував постанову НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова

    В Україні проти Миколи Азарова розслідуються кілька кримінальних справ

    Досудове розслідування було зупинене у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці

    Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) скасував постанову про зупинення досудового розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

    Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

    «Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника і скасувала постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього прем’єр-міністра України (Микола Азарова – ред.)», – йдеться в повідомленні.

    Постановою детектива НАБУ від 01 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинене у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці.

    Водночас суд вирішив, що зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення з запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні.

    «Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, зазначають у ВАКС», – йдеться в повідомленні.

    Разом з тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

    На думку суду, детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.

    Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування.

    Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування.

    Про яке саме розслідування йдеться у повідомленні суду не вказано. Раніше повідомлялось, що в Україні проти Азарова розслідуються кілька кримінальних справ, зокрема – про розтрату чужого майна, зловживання службовим становищем, незаконне фінансування будівництво мережі спецзв'язку та інші.

    До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати.

    Теги: суд НАБУ Микола Азаров розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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