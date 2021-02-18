Суд скасував постанову НАБУ про призупинення розслідування щодо Азарова

В Україні проти Миколи Азарова розслідуються кілька кримінальних справ

Досудове розслідування було зупинене у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) скасував постанову про зупинення досудового розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника і скасувала постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього прем’єр-міністра України (Микола Азарова – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Постановою детектива НАБУ від 01 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинене у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці.

Водночас суд вирішив, що зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення з запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні.

«Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, зазначають у ВАКС», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

На думку суду, детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.

Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування.

Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування.

Про яке саме розслідування йдеться у повідомленні суду не вказано. Раніше повідомлялось, що в Україні проти Азарова розслідуються кілька кримінальних справ, зокрема – про розтрату чужого майна, зловживання службовим становищем, незаконне фінансування будівництво мережі спецзв'язку та інші.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати.