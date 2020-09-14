Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube



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Микола Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube

Азаров заявив, що YouTube-канал заблокували без попередженн

Сервіси YouTube і Facebook вилучили із загального доступу інформаційні канали прем'єрміністра України у 2010–2014 роках Миколи Азарова, котрий нині переховується у Росії.

Про це він сам повідомив через свій Twitter.

За словами Азарова, на його YouTube-каналі були тисячі підписників, мільйони переглядів, лайків і коментарів, а його аудиторію становили 67 країн світу. Він написав, що канал заблокували без попередження.

«Видалили без пояснень!» – обурився Азаров.

«Те ж саме сталося зі сторінкою в Facebook. Видалили без пояснень!» – додав Азаров.

Такі дії він назвав «свободою слова по-американськи».

Багато користувачів підтримали адміністрацію Facebook і YouTube і в коментарях закликали Азарова переходити на російську соцмережу «Однокласники».

Слід наголосити, что сторінки Азарова були місцем поширення основних тез кремлівської пропаганди щодо ситуації в Україні та в інших країнах. Також там можна було зустріти відверті вигадки.