Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube
Азаров заявив, що YouTube-канал заблокували без попередженнСервіси YouTube і Facebook вилучили із загального доступу інформаційні канали прем'єрміністра України у 2010–2014 роках Миколи Азарова, котрий нині переховується у Росії.
Про це він сам повідомив через свій Twitter.
За словами Азарова, на його YouTube-каналі були тисячі підписників, мільйони переглядів, лайків і коментарів, а його аудиторію становили 67 країн світу. Він написав, що канал заблокували без попередження.
«Видалили без пояснень!» – обурився Азаров.
«Те ж саме сталося зі сторінкою в Facebook. Видалили без пояснень!» – додав Азаров.
Такі дії він назвав «свободою слова по-американськи».
Багато користувачів підтримали адміністрацію Facebook і YouTube і в коментарях закликали Азарова переходити на російську соцмережу «Однокласники».
Слід наголосити, что сторінки Азарова були місцем поширення основних тез кремлівської пропаганди щодо ситуації в Україні та в інших країнах. Також там можна було зустріти відверті вигадки.