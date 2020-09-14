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    Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube

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    Микола Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube - Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube
    Микола Азаров поскаржився, що його видалили з Facebook і YouTube

    Азаров заявив, що YouTube-канал заблокували без попередженн

    Сервіси YouTube і Facebook вилучили із загального доступу інформаційні канали прем'єрміністра України у 2010–2014 роках Миколи Азарова, котрий нині переховується у Росії.

    Про це він сам повідомив через свій Twitter.

    За словами Азарова, на його YouTube-каналі були тисячі підписників, мільйони переглядів, лайків і коментарів, а його аудиторію становили 67 країн світу. Він написав, що канал заблокували без попередження.

    «Видалили без пояснень!» – обурився Азаров.

    «Те ж саме сталося зі сторінкою в Facebook. Видалили без пояснень!»  додав Азаров.

    Такі дії він назвав «свободою слова по-американськи».

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    Багато користувачів підтримали адміністрацію Facebook і YouTube і в коментарях закликали Азарова переходити на російську соцмережу «Однокласники».

    Слід наголосити, что сторінки Азарова були місцем поширення основних тез кремлівської пропаганди щодо ситуації в Україні та в інших країнах. Також там можна було зустріти відверті вигадки.

    Микола Азаров Facebook Twitter YouTube
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