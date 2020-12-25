Суд ЄС визнав незаконними санкції проти Азарова

У 2014 році Микола Азаров втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки

Рішення про санкції скасували, оскільки суд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення права Миколи Азарова на судовий захист

Суд Європейського Союзу вирішив, що Рада ЄС допустила помилку, коли внесла експрем’єр-міністра України Миколу Азарова до санкційного списку.

Про це сказано в рішенні суду від 16 грудня, опублікованому в четвер, 24 грудня.

Євросуд розглянув скаргу юристів колишнього прем'єра на рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року залишити без його в переліку осіб, проти яких введені санкції. Так, суд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист у кримінальному процесі.

«Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника у списку, Рада ЄС припустилася помилки оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані в тій мірі, в якій вони відносяться до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури» , – сказано в рішенні.

У зв'язку з цим суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати зобов'язана оплатити Рада Євросоюзу.

Нагадаємо, в березні 2020 року Європейський союз офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Азарова. Разом з ним зі списку санкцій був виключений і ексміністр енергетики Едуард Ставицький

Микола Азаров – український політик російського походження. Чотирнадцятий прем'єр-міністр України. До цього двічі був першим віцепрем'єром, а також двічі виконував обов'язки прем'єра. У 2014-му втік з України, відтоді перебуває у розшуку Служби безпеки.

В Україні проти нього відкрита низка кримінальних справ. Так, Азарова підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, який належить ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта».