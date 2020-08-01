З’явилося відео ліквідації «полтавського терориста»



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Роман Скрипник перед ліквідацією Скріншот з відео

Зловмисник тримав у заручниках правоохоронця і погрожував підірвати гранату коли йому в голову вистрілив снайпер

Полтавський загарбник Роман Скрипник, якого ліквідували в ніч на суботу, 1 серпня, в селі Опішня Полтавської області був убитий пострілом снайпера, після чого він підірвався на власній гранаті. Про це повідомив у Twitter глава МВС Арсен Аваков.

«Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка «полтавського терориста», який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Спасибі поліції за професійну роботу!», – написав Аваков.

Він також опублікував відео, на якому видно, як загарбник тримає заручника, прикриваючись ним від силовиків, але падає від кулі снайпера, а через кілька секунд на місці вибухає граната. За час між падінням загарбника і вибухом заручник встигає відбігти на безпечну відстань.

Увага! Відео містить кадри насильства 18+

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Як повідомлялося, сьогодні вночі поліція заявила про ліквідацію Скрипника. За словами силовиків, капітан поліції виявив злочинця в нежитловому будинку. Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники і цього поліцейського. Однак у останнього була при собі табельна зброя. Спецназ КОРД точним пострілом ліквідував терориста.

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