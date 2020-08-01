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    Події в Україні

    З’явилося відео ліквідації «полтавського терориста»

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    <span>Роман Скрипник перед ліквідацією</span> - З’явилося відео ліквідації «полтавського терориста»
    Роман Скрипник перед ліквідацією
    Скріншот з відео

    Зловмисник тримав у заручниках правоохоронця і погрожував підірвати гранату коли йому в голову вистрілив снайпер

    Полтавський загарбник Роман Скрипник, якого ліквідували в ніч на суботу, 1 серпня, в селі Опішня Полтавської області був убитий пострілом снайпера, після чого він підірвався на власній гранаті. Про це повідомив у Twitter глава МВС Арсен Аваков.

    «Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка «полтавського терориста», який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Спасибі поліції за професійну роботу!», – написав Аваков.

    Він також опублікував відео, на якому видно, як загарбник тримає заручника, прикриваючись ним від силовиків, але падає від кулі снайпера, а через кілька секунд на місці вибухає граната. За час між падінням загарбника і вибухом заручник встигає відбігти на безпечну відстань.

    Увага! Відео містить кадри насильства 18+

    Як повідомлялося, сьогодні вночі поліція заявила про ліквідацію Скрипника. За словами силовиків, капітан поліції виявив злочинця в нежитловому будинку. Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники і цього поліцейського. Однак у останнього була при собі табельна зброя. Спецназ КОРД точним пострілом ліквідував терориста. 

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