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    Події в Україні

    На Запоріжжі сталася смертельна ДТП за участю BMW і вантажівки, загинули 4 людини

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    Місце події охороняється виділеними додатковими силами поліції - На Запоріжжі сталася смертельна ДТП за участю BMW і вантажівки, загинули 4 людини
    Місце події охороняється виділеними додатковими силами поліції
    Фото відділу комунікації поліції Запорізької області

    Подія сталася на автодорозі «Василівка-Бердянськ»

    У Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW і Вантажівки MAN. Внаслідок аварії загинули чотири людини. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    «Попередньо встановлено, що водій автомобіля «BМW», рухаючись з боку міста Василівка у бік Бердянська, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «MАN». В результаті аварії водій іномарки і три його пасажири: жінки 1997 і 2001 років народження і чоловік 1995 року народження загинули на місці», – йдеться в повідомленні.

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    Відзначається, що в місці події організовано об’їзд транспорту через сусідні населені пункти. Місце події охороняється виділеними додатковими силами поліції.

    За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму під час зіткнення мікроавтобуса з «КамАЗом» загинуло восьмеро людей. За даними правоохоронців, мікроавтобус Mercedes Sprinter був зареєстрований на приватну особу в Краснодарському краї.

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