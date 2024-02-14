Суд виніс вирок агенту ФСБ, який готував знеструмлення п’яти областей України

Зловмисник збирав інформацію про самі енергооб'єкти та про наслідки ударів по них

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі агенту Федеральної служби безпеки РФ, який коригував ракетні удари російських військ по ключових енергооб’єктах країни. Про це повідомила Служба безпеки України.

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У зоні особливої уваги ворожого агента були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Зловмисник збирав інформацію про самі енергооб'єкти та про наслідки ударів по них. Насамперед його цікавили технологічні спроможності підстанцій і рівень ушкоджень.

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Розвіддані потрібні були загарбникам для здійснення ракетних ударів з метою повного знеструмлення п'яти областей України.

У червні минулого року контррозвідники СБУ затримали російського агента в Харкові в момент, коли він виконував вороже завдання.

Зловмисником виявився посадовець місцевого підрозділу компанії Укренерго – керівник групи з оптимізації і розрахунку втрат електроенергії.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала фігуранта ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці лютого 2022 року агенту визначили розвідзавдання.

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Зібрану інформацію чоловік дистанційно передавав ФСБ через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованому місті Щастя Луганської області. Для комунікації використовував анонімний чат у месенджері.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось про те, що у тимчасово окупованому Бердянську ліквідовано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами.

Нагадаємо, ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми.